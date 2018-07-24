В Нижнем Новгороде убили журналиста Дениса Суворова

В Нижнем Новгороде убит журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов. Он умер от удара камнем по голове.

Расследованием занимается Следственное управление СКР по региону, передает портал koza.press со ссылкой на источники.

Суворов был занят в утренних эфирах программы «Вести-Приволжье», вел программу «10 минут с Политехом», был редактором интернет-портала вестинн.рф, говорится в сообщении ГТРК «Нижний Новгород».

Журналист погиб на 28-м году жизни. Только в июле он вернулся из армии.