Украина намерена ввести санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) предложило ввести санкций в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста. Соответствующая инициатива направлена в правительство Украины.

Отмечается, что введение санкций «сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки».



Проект распоряжения уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами, уточняется в сообщении МВОТ.

Сегодня также стало известно, что Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста.