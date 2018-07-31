В Ульяновске прокуратура отобрала помещение у «Свидетелей Иеговы»

В Ульяновске помещение, принадлежавшее религиозной организации «Свидетели Иеговы», передано в государственную собственность.

Ранее прокуратура выявила, что нежилым объектом площадью более 200 квадратных метров владело местное отделение религиозной организации «Свидетели Иеговы». Позже помещение было передано безвозмездно, в качестве пожертвования, в пользу «Свидетелей Иеговы» из Португалии.

В силу вступления решения Верховного суда РФ о ликвидации отделений «Свидетели Иеговы» в различных городах России суд признал сделку о передачи помещения ассоциации недействительной. Объект возвращен в собственность государства.

Напомним, в прошлом году Верховный суд признал законным запрет в России «Свидетелей Иеговы». Впоследствии Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных организаций.

