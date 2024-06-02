В Татарстане зафиксирован рост цен на продукты из борщового набора

Фото: Максим Платонов

Татарстанстат зафиксировал ускорение роста цен на ряд продуктов в Татарстане за последнюю неделю. Согласно отчету, особенно заметно подорожали продукты из так называемого «борщового» набора: репчатый лук, столовая свекла и морковь.

Так, цены на репчатый лук поднялись на 3,33 рубля, до 43,74 рубля за килограмм, столовая свекла подорожала на 5,47 рубля, до 70,89 рубля, а морковь — на 3,81 рубля, до 55,36 рубля. Общий процентный рост цен составил от 7,41%, до 8,39%.

Кроме того, за этот же период подорожали белокочанная капуста (+4,64%), картофель (+4,3%), яблоки (+2,51%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 — 3,2% жирности (+2,13%), фруктово-ягодные консервы для детей (+1,17%), курица (+1,14%) и печенье (+1,03%).

Единственные продукты, которые подешевели за неделю, — это огурцы (-9,92%, до 101,5 рубля за кг) и помидоры (-8,21%, до 189,23 рубля за кило).