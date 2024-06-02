Владимир Путин примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме

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Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ), которое состоится 7 июня. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что на следующей неделе президент проведет встречу с правительством.

Президент России принимает участие в ПМЭФ каждый год и выступает с большой речью перед участниками форума. В 2024 году форум пройдет с 5 по 8 июня под темой «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В рамках форума запланированы встречи малого и среднего бизнеса, представителей креативного бизнеса, а также Молодежный день ПМЭФ. Кроме того, пройдут форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор».