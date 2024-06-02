Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова.
Ему был 81 год, причиной смерти стала скоротечная болезнь.
По словам Захаровой, в разные периоды жизни Потапов был послом России в Болгарии, заместителем министра иностранных дел РФ и занимал руководящие должности в администрации президента. Его вклад в развитие международных отношений будет оценен по достоинству.ОбществоВласть