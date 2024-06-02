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Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов

16:55, 02.06.2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова.

Ему был 81 год, причиной смерти стала скоротечная болезнь.

По словам Захаровой, в разные периоды жизни Потапов был послом России в Болгарии, заместителем министра иностранных дел РФ и занимал руководящие должности в администрации президента. Его вклад в развитие международных отношений будет оценен по достоинству.

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