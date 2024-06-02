В России предложили сократить рабочий день в жару

Фото: Максим Платонов

В Государственную Думу внесен законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду. Инициатива предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, согласно которым сокращение рабочего времени будет осуществляться по требованию работника или коллектива, сообщает газета «Известия Мордовии».

Законопроект предусматривает следующую градацию: при температуре от 28,5 градуса предлагается сократить рабочий день на 1 час, от 29 градусов — на 2 часа, а от 30 градусов и выше — на 4 часа. Стоит отметить, что аналогичный проект уже был предложен тем же депутатом в прошлом году, но тогда он не получил поддержки.

Роспотребнадзор также высказался с рекомендациями о сокращении рабочего дня в жаркую погоду. Так, если в рабочем помещении без кондиционера температура поднимается до 28,5 градуса, работники должны уходить с рабочих мест раньше.

Разиль Самигуллин