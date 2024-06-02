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Премьер-министр ЦАР отправился в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме

16:38, 02.06.2024

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа отправился в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает RT с отсылкой на телеграм-канал российской дипломатической миссии в столице ЦАР Банги.

В международном аэропорту Банги Феликса Молуа проводил временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.

Напомним, президент России Владимир Путин также примет участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума, которое состоится 7 июня.

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