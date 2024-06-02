Google назвала ИИ основным источником дезинформации в сети

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Согласно исследованию Google, искусственный интеллект в настоящее время является основным источником онлайн-дезинформации, основанной на изображениях. 80% визуальной дезинформации в интернете исходит от пользователей, злоупотребляющих искусственным интеллектом. Исследователи связывают это со взрывным ростом популярности генеративных алгоритмов ИИ.

В рамках исследования команда ученых проанализировала 135 838 материалов, основанных преимущественно на изображениях, и проверила их точность с помощью системы тегов ClaimReview. Исследователи обнаружили, что на момент проведения исследования 80% дезинформации приходилось на контент, созданный искусственным интеллектом. Кроме того, методы, используемые для распространения ложной информации, в основном основаны на манипулировании контекстом.

Рост числа дезинформационных заявлений с использованием генерируемого ИИ контента и его распространенность — относительно недавнее явление, возникшее после широкого освещения в СМИ. Качество результатов поисковых систем, таких как Google Search, значительно падает по мере распространения контента, созданного искусственным интеллектом. В то же время технологический гигант позиционирует себя как одного из главных игроков в гонке ИИ, его поисковая система ухудшается из-за увеличения количества посредственного контента, созданного ИИ.