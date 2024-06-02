Госдума дорабатывает законопроект о запрете пропаганды наркотиков в литературе и искусстве

Фото: Динар Фатыхов

Госдума РФ дорабатывает законопроект, направленный на запрет пропаганды наркотиков, включая их упоминание в литературе и искусстве. Об этом сообщил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, который сейчас установлен на 1 сентября 2024 года. Необходимо, чтобы закон был точным и не приводил к нежелательным последствиям», — заявил Крашенинников, добавив, что при разработке документов важно избегать «перегибов» и сохранять «дух и смысл» литературных произведений.

Крашенинников напомнил, что за распространение информации о запрещенных веществах с целью пропаганды Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает административную ответственность, которую планируется ужесточить. Уголовная ответственность последует за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотиках.

Комитет Госдумы по государственному строительству 27 мая рекомендовал принять поправки в законодательство, предусматривающие штрафы до 600 000 рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках. Ранее «Реальное время» опросило игроков рынка о возможном принятии законопроекта и последствиях для издательств и онлайн-сервисов.

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Екатерина Петрова