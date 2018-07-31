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Глава Минэкономразвития РФ стал председателем набсовета Фонда развития моногородов

14:47, 31.07.2018
Глава Минэкономразвития РФ стал председателем набсовета Фонда развития моногородов
Фото: kremlin.ru

Наблюдательный совет Фонда развития моногородов избрал председателем министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Вместе с тем наблюдательный совет прекратил полномочия замминистра экономразвития Саввы Шипова, который был председателем до назначения Орешкина.

Кроме того, с должности генерального директора Фонда развития моногородов ушел Илья Кривогов в связи с переходом на новую работу. Его место заняла заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Максим Орешкин может возглавить Фонд развития современной городской экономики, который возникнет после преобразования Фонда развития моногородов.

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