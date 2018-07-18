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Промышленность

Фонд развития моногородов могут преобразовать в Фонд развития современной городской экономики

17:38, 18.07.2018

Внешэкономбанк вместе с Минэкономразвития рассматривают возможность преобразования Фонда развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики. Об этом сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы сейчас с Минэкономразвития обсуждаем возможность, и я думаю, что нам стоит это сделать — преобразовать Фонд развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики. Мы надеемся, что министр экономического развития возглавит набсовет этого фонда, и, таким образом, будет обеспечена связь фонда и ВЭБ с правительством», — сказал он.

Как передает ТАСС, наблюдательный совет структуры может возглавить глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Пензенская область в 2018 году получит 31 млн рублей от Фонда развития моногородов.

Промышленность
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