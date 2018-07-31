Суд оштрафовал бывшего замминистра здравоохранения Пермского края на 450 тысяч рублей

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Пермского края Павлу Штэфану.

Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по факту получения взятки. По данным регионального УФСБ, с 2015 по 2016 год он получил от начальника Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Александра Онянова порядка 420 тысяч рублей.

За деньги Штэфан обещал покровительство по работе перед министром здравоохранения, но в итоге данное слово не сдержал, пишет «Коммерсант».

Суд приговорил экс-замминистра к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Добавим, что гособвинение требовало для Штэфана наказание в виде 2,5 года заключения в исправительной колонии со штрафом в 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее Мосгорсуд признал законным арест бывшего ГСК СК РФ по Москве Александра Дрыманова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.