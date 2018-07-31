Cуд оставил в силе арест экс-главы московского Следкома

Мосгорсуд признал законным арест бывшего ГСК СК РФ по Москве Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток.

В пресс-службе суда рассказали, что жалоба оставлена без удовлетворения, постановление суда первой инстанции без изменения, передает «Коммерсант».



Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова до 12 сентября. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В случае доказательства вины Дрыманова ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он не признает вину, считает возбужденное уголовное дело оговором.

