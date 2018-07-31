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Кредиторы «Татфондбанка» за июнь получили около 31 млн рублей

12:37, 31.07.2018
Кредиторы «Татфондбанка» за июнь получили около 31 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим «Татфондбанка», сообщило, что за июнь 2018 года кредиторам первой очереди выплачено около 31 млн рублей. Об этом говорится в материалах АСВ.

При этом общий объем выплат кредиторам первой очереди с 11 апреля прошлого года достиг 14,1 млрд рублей, что составляет 9,58% от общего объема требований кредиторов. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди не осуществлялись.

Размер установленной задолженности банка по состоянию на конец июня составляет 157,7 млрд рублей перед 18 004 кредиторами, сказано на сайте АСВ.

При этом размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, равен 147,9 млрд рублей, не включенных в реестр — 2,3 млрд рублей.

Ранее АСВ сообщило, что повысит размер выплат кредиторам «Татфондбанка» первой очереди с 20% до 25,86%.

АналитикаЭкономикаБанки Татарстан
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