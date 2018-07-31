Кредиторы «Татфондбанка» за июнь получили около 31 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим «Татфондбанка», сообщило, что за июнь 2018 года кредиторам первой очереди выплачено около 31 млн рублей. Об этом говорится в материалах АСВ.



При этом общий объем выплат кредиторам первой очереди с 11 апреля прошлого года достиг 14,1 млрд рублей, что составляет 9,58% от общего объема требований кредиторов. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди не осуществлялись.

Размер установленной задолженности банка по состоянию на конец июня составляет 157,7 млрд рублей перед 18 004 кредиторами, сказано на сайте АСВ.



При этом размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, равен 147,9 млрд рублей, не включенных в реестр — 2,3 млрд рублей.



Ранее АСВ сообщило, что повысит размер выплат кредиторам «Татфондбанка» первой очереди с 20% до 25,86%.