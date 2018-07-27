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«Татфондбанк» повысил размер выплат кредиторам первой очереди до 25,86%

16:26, 27.07.2018
«Татфондбанк» повысил размер выплат кредиторам первой очереди до 25,86%
Фото: realnoevremya.ru

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» заявил о готовности повысить размер выплат кредиторам первой очереди с 20% до 25,86% в рамках расчетов, проводимых с 29 сентября 2017 года по 28 августа 2018-го.

Также в указанный период будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных погорельцев ТФБ, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, в марте АСВ повысило выплаты кредиторам «Татфондбанка» до 20%.

ЭкономикаБанки Татарстан
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