«Татфондбанк» повысил размер выплат кредиторам первой очереди до 25,86%

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» заявил о готовности повысить размер выплат кредиторам первой очереди с 20% до 25,86% в рамках расчетов, проводимых с 29 сентября 2017 года по 28 августа 2018-го.

Также в указанный период будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных погорельцев ТФБ, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



Напомним, в марте АСВ повысило выплаты кредиторам «Татфондбанка» до 20%.