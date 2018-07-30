Россия выиграла в ВТО спор с Украиной о вагонах

Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента торговых переговоров Минэкономики РФ Максима Медведкова.

Киев подал иск в октябре 2015 года, он касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.

По мнению украинской стороны, с 2013 года Россия ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих.

На прошлой неделе арбитраж ВТО вынес решение в пользу России в споре вокруг применения Киевом антидемпинговых пошлин на нитрат аммония.