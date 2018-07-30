Главное военно-политическое управление Минобороны РФ возглавил Андрей Картаполов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Минобороны Главного военно-политического управления ВС РФ и назначил руководителем ведомства экс-командующего Западного военного округа Андрея Картаполова.



Кроме того, бывший командующий ЗВО получил должность замминистра обороны, говорится в документе.

Картаполов родился в 1963 году в Германской Демократической Республике. С ноября 2015 года Картаполов занимал пост командующего войсками ЗВО. С 19 декабря 2016 года по март 2017-го он был командующим российской группировкой войск в Сирии.

Напомним, что в прошлом месяце президент России Владимир Путин назначил гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны страны.