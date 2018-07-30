Арбитражный суд РТ отложил дело о конкурсном производстве в «ВИМ-Авиа»

Арбитражный суд Татарстана в понедельник 30 июля вновь отложил рассмотрение дела о назначении конкурсного производства в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом на заседании просило несколько представителей кредиторов перевозчика, в том числе представители обанкротившихся «М-Банка» и банка «Российский кредит».

К их ходатайствам присоединилась также Анна Коломинская, бывший бортпроводник авиакомпании. От лица сотрудников «ВИМ-Авиа» она попросила продлить процедуру наблюдения, поскольку на данный момент компания не погасила долги по зарплате. По словам Коломинской, основной объем средств пошел на возвращение задолженности по НДС и топливным акцизам, в то же время у «ВИМ-Авиа» остались долги примерно перед 100 работниками.

Учитывая, что председатель Арбитражного суда РТ ранее вынес определение о продлении сроков рассмотрения по делу «ВИМ-Авиа», судья Михаил Аверьянов счел возможным отложить заседание по назначению конкурсного производства до 29 августа.

Напомним, с иском о признании «ВИМ-Авиа» банкротом в суд обратился ульяновский перевозчик «Спектр-Авиа». В феврале 2018 года суд ввел в «ВИМ-Авиа» процедуру наблюдения. Тогда же «Спектр-Авиа» переуступила права требования долга московскому ООО «РНГО», которое попросило включить в реестр свои требования в размере 3,04 млрд рублей.

«ВИМ-Авиа», зарегистрированная в Сабинском районе Татарстана, прекратила полеты осенью 2017 года из-за долгов. Сообщалось, что собственник компании Рашид Мурсекаев покинул Россию. Сейчас в отношении него, а также бывшего финансового директора компании Алевтины Калашниковой вынесено решение о заочном аресте.