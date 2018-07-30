Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I полугодии выросла на 63,6%, до 93,9 млрд рублей

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

По итогам I полугодия 2018 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по РСБУ составила 93,9 млрд рублей. Это на 63,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка за указанный период увеличилась на 33,3% и достигла 365,3 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте раскрытия информации.

Ранее стало известно, что по итогам I полугодия 2018 года группа «Татнефть» добыла 14,2 млн тонн нефти. Это на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.