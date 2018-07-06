«Татнефть» в I полугодии 2018 года сократила добычу на 0,7%

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

По итогам I полугодия 2018 года группа «Татнефть» добыла 14,2 млн тонн нефти. Это на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, в июне добыча составила 2,3 млн тонн.

ПАО «Татнефть» в январе—июне добыла 14,1 (-0,6%), в июне — 2,346 млн тонн.

За пределами Татарстана за 6 месяцев добыто 169 тыс. тонн (-5%), в июне — 28 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» направит на дивиденды 92,9 млрд рублей, или 75% прибыли по МСФО. Подробнее — в материале «Реального времени».