«Уфа» сыграет против «Локомотива» в красной форме

Определилась игровая форма ФК «Уфа» и московского «Локомотива», в которой они выйдут на поле стадиона «Нефтяник» 30 июля в матче 1-го тура чемпионата России.

Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в серой), футболисты «Локомотива» выйдут в форме белого цвета (вратарь — в черной).

Отметим, что в такой же расцветке «Уфа» и «Локомотив» выходили на арену в первых своих официальных матчах сезона. Уфимцы сыграли вничью — 0:0 в Лиге Европы с «Домжале», а «железнодорожники» проиграли Суперкубок России московскому ЦСКА — 0:1.