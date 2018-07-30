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Сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 «Руслан» планируется разработать до 2027 года

08:23, 30.07.2018
Сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 «Руслан» планируется разработать до 2027 года
Фото: mil.ru

Разработку нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 «Руслан» внесли в госпрограмму вооружений, рассчитанную до 2027 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Они (прописаны — прим. ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что ОАК в 2018 году приступит к созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан». Однако позже в компании опровергли эту информацию.

ПромышленностьОПК
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