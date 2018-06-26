В России в 2018 году приступят к созданию нового свертхтяжелого транспортного самолета

Объединенная авиастроительная корпорация в 2018 году приступит к разработке эскизного проекта сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СВТС) на замену Ан-124 «Руслан». Об этом говорится в отчете корпорации.

Отмечается, что среди приоритетных направлений корпорации на 2018 год указаны подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС, а также разработка эскизного самолета, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на ульяновском предприятии «Авиастар-СП» планируют возобновить производство самого грузоподъемного в мире самолета Ан-124 «Руслан». В настоящее время компания приступает к оценке готовности производственных мощностей для изготовления.