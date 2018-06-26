В ОАК опровергли информацию о создании самолета на замену Ан-124

В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что в настоящее время не планируют создание самолета на замену Ан-124 «Руслан».

«Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико- экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», — говорится в сообщении пресс-службы дивизиона транспортной авиации ОАК.

Там также отметили, что ПАО «Ил» ведет эскизное проектирование самолета Ил-276 в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет). Он должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн, передает RT.

Ранее СМИ сообщали, что ОАК в 2018 году приступит к созданию нового свертхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан».