Новости происшествий

08:31 МСК
Новости раздела
Происшествия

За неделю у российских границ зафиксировали 25 самолетов-разведчиков

07:59, 30.07.2018
За неделю у российских границ зафиксировали 25 самолетов-разведчиков
Фото: pixabay.com

За последнюю неделю воздушную разведку у границ России вели 25 иностранных летательных аппаратов.

Как сообщает газета «Красная звезда», дежурные силы ПВО России выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение зарубежных самолетов-разведчиков. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Ранее у российской границы заметили самолет ВВС Великобритании.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты