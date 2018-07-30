За неделю у российских границ зафиксировали 25 самолетов-разведчиков
За последнюю неделю воздушную разведку у границ России вели 25 иностранных летательных аппаратов.
Как сообщает газета «Красная звезда», дежурные силы ПВО России выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение зарубежных самолетов-разведчиков. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Ранее у российской границы заметили самолет ВВС Великобритании.Происшествия
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