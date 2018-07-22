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Самолет ВВС Великобритании снова заметили у российской границы

06:28, 22.07.2018

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании снова летал у Черноморского побережья России.

Bombardier Global Express с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской авиабазы Акротири, заметил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили о поднятии истребителей Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Происшествия
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