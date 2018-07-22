Самолет ВВС Великобритании снова заметили у российской границы
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании снова летал у Черноморского побережья России.
Bombardier Global Express с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской авиабазы Акротири, заметил мониторинговый ресурс Plane Radar.
14:11 мск.
Самолёт радиоэлектронной разведки, #Вombardier #Global #Express #Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании, с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской авиабазы Акротири, производит разведывательный полёт у Черноморского побережья России.
#Crimea pic.twitter.com/oE7FpUuxMs
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 21 июля 2018 г.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили о поднятии истребителей Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.Происшествия
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