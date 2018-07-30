Минприроды РФ до конца года создаст онлайн-карту мусороперерабатывающих заводов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ до конца года сформирует цифровую карту всех объектов системы управления отходами. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин в интервью «Российской газете».

«Непростой вопрос, но без цифровизации этих процессов реформу (мусороперерабатывающей отрасли, — прим. ред.) осуществить будет очень тяжело. Скоро по всей стране начнется строительство мусороперерабатывающих заводов, сортировочных комплексов. За всеми этими стройками, безусловно, надо будет наблюдать в постоянном режиме, что и как там происходит. Все контролировать сложно, но мы планируем это сделать с помощью ситуационных центров, веб-камер, космических технологий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что землю в казанском поселке Осиново, где планируется строительство мусоросжигательного завода, перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Такое решение депутаты приняли на «открытых» слушаниях, куда не пустили жителей Осиново. Активисты считают такие слушания незаконными.