В России определили 10 самых бюджетных автомобилей

Самые недорогие автомобили, которые можно купить на российском рынке, представил отечественный автопром.



Топ-10 бюджетных автомобилей возглавил седан Lada Granta с начальной стоимостью от 409,9 тыс. рублей, говорится в исследовании «Российской газеты».

Далее следует Lada Priora за 424,9 тыс. рублей и лифтбек Lada Granta — 434,9 тыс. рублей. Четвертую строчку занял Brilliance H230 (459,9 тыс. рублей), пятую — Lada Kalina (460,6 тысячи).

В топ-10 также попали седан Datsun on-DO (461 тыс.), внедорожник Lada 4x4 — (469,9 тыс.), универсал Lada Kalina (475,2 тыс.) хэтчбек Ravon R2 (489 тыс.) и седан FAW Oley (491 тыс.).

Ранее концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан). Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.