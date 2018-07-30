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В России определили 10 самых бюджетных автомобилей

03:33, 30.07.2018
В России определили 10 самых бюджетных автомобилей
Фото: commons.wikimedia.org / PD granted

Самые недорогие автомобили, которые можно купить на российском рынке, представил отечественный автопром.

Топ-10 бюджетных автомобилей возглавил седан Lada Granta с начальной стоимостью от 409,9 тыс. рублей, говорится в исследовании «Российской газеты».

Далее следует Lada Priora за 424,9 тыс. рублей и лифтбек Lada Granta — 434,9 тыс. рублей. Четвертую строчку занял Brilliance H230 (459,9 тыс. рублей), пятую — Lada Kalina (460,6 тысячи).

В топ-10 также попали седан Datsun on-DO (461 тыс.), внедорожник Lada 4x4 — (469,9 тыс.), универсал Lada Kalina (475,2 тыс.) хэтчбек Ravon R2 (489 тыс.) и седан FAW Oley (491 тыс.).

Ранее концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан). Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.

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