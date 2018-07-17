АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta
Концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан).
Машина получила узнаваемый X-дизайн в стиле Lada Vesta и Xray, большую решетку радиатора, новые колесные диски и головную оптику. Автомобиль также оборудовали зеркалами заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота.
Премьера седана Lada Granta состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
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