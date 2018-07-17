Новости промышленности

17:23 МСК
Новости раздела
Промышленность

АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta

16:03, 17.07.2018 1
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta
Фото: lada.ru

Концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан).

Машина получила узнаваемый X-дизайн в стиле Lada Vesta и Xray, большую решетку радиатора, новые колесные диски и головную оптику. Автомобиль также оборудовали зеркалами заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота.

Премьера седана Lada Granta состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ранее АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Vesta.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    почему Гранта на трассах такая не устойчивая?. опасно ездить.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем