Количество российских школьников в Великобритании снизилось на 39%

Число учеников из России в школах Великобритании снизилось на 39% за последние три года.

В апреле 2018 года количество российских школьников в Великобритании составило 1,6 тыс. человек, при этом в 2015 было зарегистрировано 2,8 тыс. учеников из России, передает The Telegraph со ссылкой на данные Независимого совета школ.

Отмечается, что резкое сокращение связано с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой на фоне «дела Скрипалей».

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. Великобритания обвинила в отравлении Россию. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально.

Британская полиция считает, что за покушением стоят две группы из России.