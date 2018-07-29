СМИ сообщили об участии двух групп в отравлении Скрипалей

Британская полиция считает, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России.

Предполагается, что одна из групп доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, другая — участвовала в отравлении, пишет газета The Mirror со ссылкой на источник.

По этой версии, отравляющее вещество в Великобританию могли завезти под видом парфюмерии. При этом полиция считает, что флакон духов, который нашли также отравившиеся «Новичком» Чарли Роули и Дон Стерджес, не использовался при покушении на Скрипалей.