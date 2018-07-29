Азаров предложил разместить на «Самара Арене» парк развлечений

Врио губернатора Самарской области предложил разместить на территории стадиона «Самара Арена» парк развлечений. По его мнению, объект должен включать в себя не только спортивную составляющую.

«Нужна научная проработка. Здесь должен быть концептуальный проект на долгосрочную перспективу. Иначе будет деградация территории, а этого допустить нельзя», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Руководитель департамента по организации подготовки к ЧМ-2018 и развитию объектов спортивного назначения областного Минспорта Виталий Иванов рассказал, что на стадионе могут появиться детский спортивный центр, центр восстановления спортсменов и другие спортивные объекты — велотрек, УСЗ, центр водных видов спорта.

Напомним, что на содержание «Самара Арены» будет ежегодно выделяться около 500 млн рублей. Стадион возводило ПСО «Казань», сроки несколько раз переносились, но в апреле этого года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.