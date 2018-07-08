На содержание «Самара Арены» будет ежегодно выделяться около 500 миллионов рублей

Ежегодная сумма, которая будет выделяться на содержание стадиона «Самара Арена», составляет около 500 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Самара Арена» была открыта в апреле текущего года, на ней прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу. На стадионе домашние матчи чемпионата России будет проводить местная команда «Крылья Советов».

«Мы считаем, что содержание будет стоить около полумиллиарда рублей, — заявил Фетисов. — Конечно, нужно думать, чтобы арена работала, ведь 18—20 матчей «Крыльев Советов» в год недостаточно, руководство это понимает и готовит решения. Чтобы проводить концерты, надо беречь поле, значит нужно покрытие, причем качественное, чтобы поле уцелело. К нему должны быть требования соответствующие, это удовольствие недешевое, но это надо делать».