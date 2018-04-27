«Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион «Самара Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он был построен к чемпионату мира по футболу.



Подрядчиком стадиона является ПСО «Казань». Арена является самой крупной из всех, построенных к ЧМ-2018.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РТ, тестовый матч на арене состоится 28 апреля. В нем сыграют самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел».

Во время ЧМ-2018 на стадионе в рамках группового этапа сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

21 апреля в Самаре открылся Парк футбола чемпионата мира 2018 года. В первый день работы парк посетило 7,3 тыс. человек.