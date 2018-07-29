В России самый злостный неплательщик алиментов задолжал детям 118 млн рублей

Самый злостный алиментщик в России задолжал детям 118 млн рублей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, 50-летний гражданин проживает в Москве. Добровольно алиментные обязательства перед бывшей женой и четырьмя детьми он не выполняет.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения» — сообщили РТ в ФССП.



Напомним, что в Татарстане задолженность по алиментам имеют 20 тысяч человек. Общая сумма обязательств превышает 3 млрд рублей.