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В России самый злостный неплательщик алиментов задолжал детям 118 млн рублей

10:29, 29.07.2018
В России самый злостный неплательщик алиментов задолжал детям 118 млн рублей
Фото: pixabay.com

Самый злостный алиментщик в России задолжал детям 118 млн рублей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, 50-летний гражданин проживает в Москве. Добровольно алиментные обязательства перед бывшей женой и четырьмя детьми он не выполняет.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения» — сообщили РТ в ФССП.

Напомним, что в Татарстане задолженность по алиментам имеют 20 тысяч человек. Общая сумма обязательств превышает 3 млрд рублей.

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