В Иркутске нетрезвый водитель сбил девять полицейских

В Иркутске 28-летний водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил девять сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел сегодня ночью. Экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль Toyota, который ехал, нарушая ПДД, но водитель на требования полицейских не отреагировал. В результате была организована погоня. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. В итоге машину удалось блокировать.

«Во время фиксирования факта правонарушения на сотрудников полиции был совершен наезд автомашиной Ford, в результате чего девять офицеров получили различные травмы. В настоящее время трое полицейских госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Также за помощью обратились оба нарушителя. В результате ДТП повреждено шесть машин.

При освидетельствовании установлено, что 28-летний водитель Ford был пьян. Сейчас он задержан.



Напомним, что накануне в Самарской области пьяный водитель легковушки сбил шесть человек.