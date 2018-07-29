В Самарской области пьяный водитель автомобиля сбил шесть человек

Легковой автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, находился пьяный водитель, сбил шесть человек в Самарской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что инцидент произошел накануне в Камышлинском районе Самарской области. Автомобиль выехал на обочину и врезался в людей.

«По предварительным данным, водитель — мужчина 1993 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали четверо несовершеннолетних — три девочки и один мальчик, а также двое взрослых» — рассказал "РИА Новости" источник в ГУ МВД России по Самарской области.



По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль сбил шесть человек возле остановки.