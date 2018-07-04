В Сочи автомобиль сбил шесть человек возле остановки — СМИ

Водитель автомобиля Chevrolet сбил шестерых пешеходов у остановки общественного транспорта, один из них скончался.

По словам источника «Интерфакса», инцидент произошел в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи у остановки «Чайная фабрика». Автомобиль выехал на тротуар в районе пешеходного перехода. Один человек погиб на месте, остальные были госпитализированы. Двое из них доставлены в реанимацию.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что 16 июня в центре Москвы таксист въехал в группу пешеходов. В результате этого семь человек получили травмы. Позднее Таганский суд арестовал до 16 августа водителя такси Чынгыза Анарбека.