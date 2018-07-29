ВКС России сбили беспилотник у базы Хмеймим

ВКС России в Сирии 27 июля сбили беспилотник, запущенный с территории боевиков на севере Латакии и летевший к авиабазе Хмеймим.



«Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.

