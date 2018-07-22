Над авиабазой Хмеймим уничтожили два неизвестных беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.

Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.

Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — цитирует представителя базы ТАСС.

Напомним, ранее около базы Хмеймим сбили беспилотник боевиков.