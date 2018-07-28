В Нижнекамске появится новое колесо обозрение — в 2 раза выше прежнего

Второе колесо обозрения появится в парке «Семья» в Нижнекамске. Максимальная высота нового колеса составит 60 метров. Прежнее колесо в два раза меньше.

Колесо обозрения украсят световой иллюминацией. При этом будут запущены несколько видов кабинок – открытые и закрытые под стеклом. В планах создать экстремальные кабинки на цепочках, передает «Татарстан-24».

Стоимость проекта составит почти 100 млн рублей. В эту сумму входит проектирование, строительство колеса, монтаж, благоустройство прилегающей территории, строительство кафе.

Открытие аттракциона запланировано на август 2019 года.

Напомним, в Набережных Челнах прокуратура через суд требует признать «Колесо обозрения» в парке Победы самовольной постройкой.