Прокуратура Челнов потребовала снести «Колесо обозрения»
Прокуратура Набережных Челнов через суд требует признать «Колесо обозрения» в парке Победы самовольной постройкой. Иск поступил в городской суд.
Ведомство требует признать регистрацию объекта незаконной, демонтировать самовольную постройку и привести земельный участок в первоначальный вид, передает Chelny-biz.ru.
Ответчиком по делу проходит ООО «Колесо обозрения». В числе третьих лиц — исполком города, МКП «ДИАС» и челнинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.
Отмечается, что рассмотрение дела состоится уже в середине июля.
Ранее прокуратура Набережных Челнов опротестовала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения» в местном парке.Происшествия Татарстан
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