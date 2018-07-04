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Прокуратура Челнов потребовала снести «Колесо обозрения»

08:51, 04.07.2018
Прокуратура Челнов потребовала снести «Колесо обозрения»
Фото: nabchelny.ru

Прокуратура Набережных Челнов через суд требует признать «Колесо обозрения» в парке Победы самовольной постройкой. Иск поступил в городской суд.

Ведомство требует признать регистрацию объекта незаконной, демонтировать самовольную постройку и привести земельный участок в первоначальный вид, передает Chelny-biz.ru.

Ответчиком по делу проходит ООО «Колесо обозрения». В числе третьих лиц — исполком города, МКП «ДИАС» и челнинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

Отмечается, что рассмотрение дела состоится уже в середине июля.

Ранее прокуратура Набережных Челнов опротестовала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения» в местном парке.

Происшествия Татарстан
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