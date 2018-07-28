На выезде из Казани зафиксировали пробку длиной 5,4 км

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В Казани зафиксировали пробку длиной 5,4 км по улицам Краснококшайской, Фрунзе и Горьковскому шоссе, от улицы Галимджана Баруди до железнодорожного моста.

Дорожные затруднения зафиксировали в 12.54. В пробке можно было потерять полтора часа, что на 1 час 16 минут больше обычного, сообщили «Реальному времени» в «Яндексе».

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 1 балл, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Накануне Яндекс зафиксировал пробку на тех же улицах от улицы Большая Крыловка до железнодорожного моста.