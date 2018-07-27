В Казани на выезде из города зафиксировали пробку длиной 6,4 км

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В Казани зафиксировали пробку длиной 6,4 км по улицам Краснококшайская, Фрунзе и Горьковскому шоссе, от улицы Большая Крыловка до железнодорожного моста.

В пробке можно было потерять 1 час 17 минут, что на 1 час 3 минуты больше обычного, сообщили «Реальному времени» в Яндексе.

Ранее сегодня Яндекс зафиксировал необычную пробку на проспекте Победы в сторону проспекта Ямашева. Затруднение здесь составило 3 балла, что на 2 балла выше, чем обычно.