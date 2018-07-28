В Казани состоялся митинг против повышения пенсионного возраста

Сегодня в Казани прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный татарстанским региональным отделением КПРФ.

В сквере имени Тинчурина, по данным "Коммерсанта", собралось более тысячи человек. В КПРФ, в свою очередь, заявили о более чем двух тысяч присутствующих.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием отозвать из Госдумы проект пенсионной реформы, а также отправить в отставку правительство России.



Сегодня митинги против внесения изменений в пенсионное законодательство также прошли и в других городах России. В частности, акции были организованы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском и Владивостоке.