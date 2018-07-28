В городах Дальнего Востока прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В нескольких городах Дальнего Востока в субботу прошли организованные КПРФ митинги против внесения изменений в пенсионное законодательство.

Участники согласованной акции в центре Владивостока призвали остановить рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе до его обсуждения на общероссийском референдуме. Вместе с тем, присутствовавшие потребовали осудить действия депутатов Законодательного собрания Приморья, поддержавших законопроект о пенсионной реформе, передает "Интерфакс".

Также митинги прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском. Кроме того, мероприятие прошло в Южно-Сахалинске, однако акция не была заранее согласована властями.

На днях митинги против внесения изменений в пенсионное законодательство прошли в Казани, Ижевске и Нижнем Новгороде.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

