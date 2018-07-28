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Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М

10:56, 28.07.2018
Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М
Фото: ru.wikipedia.org / Renato Santiago

Правительство России выделило ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства самолётов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В документе сказано, что ОАК получит указанные деньги в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год» — говорится в сообщении.

При этом предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства составит 1,47 млрд рублей.

Ранее в России начались испытания нового самолета радиолокационного обнаружения.

ПромышленностьМашиностроение
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