В России начались испытания нового самолета радиолокационного обнаружения

В России начались активные испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100.

По сведениям «Интерфакса», одно из основных преимуществ комплекса — его радиопрозрачность. Источник агентства рассказал, что «ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями».

«По сравнению с А-50 ( самолет ДРЛО, на постере) существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации»,— отметил собеседник.

Он добавил, что А-100 способен наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот даже при наличии помех.

Ранее СМИ сообщали, что ОАК в 2018 году приступит к созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан». Однако позже в компании опровергли эту информацию.