Юрий Семин перед стартом в Уфе: «Как можно играть через два дня?»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после проигранного ЦСКА матчу-марафону за Суперкубок России отметил:

– Игроки заслуживают всяческих похвал. В такую погоду, невероятную жару, выдержать 120 минут. Мне только непонятно, почему «Локомотив» в который раз играет через два дня первый матч чемпионата? Кто мне объяснит? Может, вы, журналисты? Это же стрессовая ситуация для футболиста! Как можно играть через два дня? – сказал наставник красно-зеленых на «Матч ТВ».

Действующий чемпион страны «Локомотив» в нынешнем турнире стартует матчем в Уфе в понедельник, 30 июля.

